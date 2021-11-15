زار رئيس مجلس إدارة شركة التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، المهندس ريان بن وضاح طرابزوني، جناح الشركة في معرض دبي للطيران 2021.

معرض دبي للطيران:

وتشارك شركة التنفيذي في معرض دبي للطيران 2021، بجناح هيئة الطيران المدني، والذي انطلقت فعاليته يوم أمس الأحد 14 ويستمر حتى 18 نوفمبر 2021، في مدينة دبي، ويعد هذا الحدث بمثابة منصة عالمية تجمع كافة الجهات الرائدة في منظومة الطيران بالعالم.

يذكر أن معرض دبي للطيران 2021، انطلق بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والناشئة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

وتشهد نسخة هذا العام من معرض دبي للطيران مشاركة أكثر من 1200 عارض، من بينهم أكثر من 370 عارضًا يشاركون للمرة الأولى في المعرض، إلى جانب مشاركة وفود مدنية وأخرى عسكرية من أكثر من 140 دولة.

ويضم المعرض 20 جناحًا للدول المشاركة، من بينها دول تشارك لأول مرة، وهي جمهورية التشيك، وبلجيكا، والبرازيل، وإسرائيل، وسلوفاكيا.