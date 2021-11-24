استعرضت منصة أبشر طرق وخطوات إصدار بطاقة الهوية الوطنية لأفراد الأسرة.

حجز موعد:

وقالت أبشر عبر إنفوجرافيك عبر تويتر: إنه يتم إصدار الهوية الوطنية بحجز موعد لفرد الأسرة في الأحوال المدنية عبر الصفحة الرئيسية لأبشر هنا وقبل تسجيل الدخول يتم اختيار خدمة المواعيد واستخدام رقم هوية فرد الأسرة المراد إصدار بطاقة الهوية الوطنية له.

وبعد تعريف أحد الوالدين لفرد الأسرة يمكن للفرد التوجه للأحوال المدنية وفق الموعد المحجوز دون الحاجة لمرافقة المعرف وإتمام إصدار الهوية الوطنية.

إصدار الهوية:

ولفتت إلى أنه يكون إصدار الهوية الوطنية اختياريًّا بين 10– 15 عامًا وبموافقة رب الأسرة فيما يصبح إلزاميًّا عند إكمال 15 عامًا.