وجه المركز الوطني للصحة النفسية العديد من الإرشادات والنصائح لأولياء الأمور في التعامل مع أطفالهم وأولادهم خلال مراحل نموهم.

واستعرض مركز الصحة النفسية، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، طريقة التعامل مع الأبناء بمراحل نموهم.

وأوضح المركز الوطني للصحة النفسية، أن الطفل يمر بمراحل مختلفة خلال حياته قبل الدخول في مرحلة الاعتماد الكامل على ذاته.

متابعة الأطفال:

ولفت المركز إلى أنه خلال هذه المرحلة السنية والتي تمتد ما بين عمر (5- 9) سنوات لابد من متابعة الطفل، لتشخيص سلوكه والتعرف إلى المشاكل التي يمر بها، إضافة إلى ضرورة اتباع قواعد من مقدم الرعاية، فذلك يساعد على تعزيز السلوك الإيجابي للطفل، ونموه وتطوره بشكل سليم.

وتابع أنه يجب اتباع السلوكيات التي تتناسب مع أعمارهم، وذلك كالتالي:

سلوكيات هامة:

– تعد المرحلة السنية الأهم، كونها تتمثل في بداية تكون شخصية الطفل، وبداية نضوجه تجاه الحياة.

– السلوكيات التي تتناسب مع أعمارهم.

– ظهور قدراتهم على ضبط النفس تجاه ردود أفعالهم.

– عند حلول 8 سنوات يظهر على الطفل إمكانية إخفاء عواطفه.

– تظهر تأثيرات أفعالهم على الآخرين.

– تشكيل مجموعات أصدقاء وعلاقات مع الآخرين.

– قضاء أوقات أكثر مع عائلاتهم مما يقضوه مع أقرانهم وأصدقائهم.