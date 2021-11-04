تتيح منصة أبشر خدمة تجديد رخصة السلاح إلكترونيًا وهي خدمة تمكن المستفيد من تجديد رخصة السلاح إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة القطاع وذلك من خلال منظومة من الخدمات التي تهدف إلى تطوير الأداء في قطاعات الوزارة.

شروط تجديد رخصة السلاح

ويجب لتجديد الرخصة ما يلي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

وجود رخصة سلاح سابقة

أن يكون مسجلًا في منصة أبشر

خطوات تجديد الرخصة

الدخول على منصة أبشر

الانتقال إلى قسم خدماتي

اختيار تبويب خدمات.

اختيار خدمات الأمن العام

ومن ثم اختيار تجديد رخصة سلاح ناري .

التحول الرقمي في السعودية

وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أكد أمس أن وزارة الداخلية تواصل جميع مهماتها في إطار تحقيق برامج رؤية المملكة (2030)، ومن ذلك تحقيق التحول الرقمي في إجراءاتها وخدماتها كافة، وتمكين جميع شركائها من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من الوصول إلى البيانات والخدمات بشكل رقمي آمن.

استخدام التقنية

وبين سموه أن التقنية واستخداماتها أصبحت أساسًا ليس فقط في حياتنا العامة، ولكن في الحياة العملية والخاصة، مشيرًا إلى أنه منذُ دخول التقنية ساحة العمل والمعاملات والتعاملات أدت إلى نتائج عظيمة من حيث السرعة والدقة والكفاءة الإنتاجية وإلغاء المسافات، وخدمة طالب الخدمة في موقعه.

ولفت سمو وزير الداخلية الانتباه إلى أن المملكة حرصت على تبني التحول الرقمي الحكومي، لتتوالى الإنجازات في مجال التقنية بشكل غير مسبوق في سبيل الوصول إلى الحكومة الذكية.