أكد وكيل وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي، سلطان الجريس أن نظام الضمان الاجتماعي المطور مبني على عدد الأسرة الموجودة في المنزل ومن يعولهم على المستفيد الأساسي.

نظام الضمان الاجتماعي المطور..

وكيل وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي يشرح بالأرقام آلية تحديد المستحقين للاستفادة من هذا النظام بناء على الدخل الإجمالي للأسرة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/x8TiKxrnHq

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 21, 2021

آلية الضمان الاجتماعي:

وأضاف الجريش، خلال تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه في الاحتساب الأساسي يكون المستفيد الأساسي 1100 ريال و550 لكل تابع من أفراد الأسرة، ومتى كان مجموع دخل هذا المستفيد أكبر من مجموع المستحقات لهذه الأسرة فهذا هو الحد المانع ولايتم شموله في معاش الضمان الاجتماعي.

وتابع أنه إذا كان المحصلة أقل من هذا المبلغ فيتم شموله في معاش الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك معاش من وظيفة فهذا لا يحتسب كاملًا وإنما 50% منه لضمان تغطية الاحتياجات الأساسية فمثلًا إذا كان الراتب 4 آلاف ريال يتم احتساب ألفين ريال فقط ثم يتم خصم هذا الدخل من قيمة المعاش وهو 1100 ريال للمستفيد الأساسي و550 لكل تابع والفارق يحدد الحد المانع.

نظام الضمان الاجتماعي المطور..

وكيل وزارة الموارد البشرية للضمان الاجتماعي: لدينا عدة برامج نقدمها لدعم الأسر الموجودة بالنظام، مثل "الحقيبة المدرسية" و"دعم لفواتير الكهرباء"#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/4rDTtkbB4Z — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 21, 2021

برنامج عديدة:

وكشف أن هناك عدة برامج نقدمها لدعم الأسر الموجودة بالنظام، مثل “الحقيبة المدرسية” و”دعم لفواتير الكهرباء”، وأن المعايير تشمل الموظف وغير الموظف أو المتقاعد، والاستبعاد يكون بحسب الدخل.