أوضح الخبير التقني والمهتم بنشر المعرفة الرقمية عبدالعزيز الحمادي، طريقة تحويل ملف PDF إلى ملف إكسيل للتعامل مع الجداول بكل سهولة وبالمجان بدون مقابل.

إذا عندك جدول في ملف PDF وتحتاج تحوله إلى اكسل حتى تقدر تتعامل معه بسهولة!

فهذه خدمة مجانية تحول لك جميع الجداول الموجودة في الملف وبأرقامها إلى اكسل مباشرة.https://t.co/FlyeqOBRZE

شرح مختصر للخدمة: pic.twitter.com/aWEE4WWqe2 — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) November 22, 2021

خدمة مجانية

ونشر الحمادي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو وعلق عليه بقوله: “إذا كان لديك جدول في ملف PDF وتحتاج تحوله إلى اكسل حتى تقدر تتعامل معه بسهولة، فهذه خدمة مجانية تحول لك جميع الجداول الموجودة في الملف وبأرقامها إلى اكسل مباشرة”.

https://pdfburger.com/pdf-to-excel