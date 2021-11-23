أوضح الخبير التقني والمهتم بنشر المعرفة الرقمية عبدالعزيز الحمادي، طريقة تحويل ملف PDF إلى ملف إكسيل للتعامل مع الجداول بكل سهولة وبالمجان بدون مقابل.
إذا عندك جدول في ملف PDF وتحتاج تحوله إلى اكسل حتى تقدر تتعامل معه بسهولة!
فهذه خدمة مجانية تحول لك جميع الجداول الموجودة في الملف وبأرقامها إلى اكسل مباشرة.https://t.co/FlyeqOBRZE
شرح مختصر للخدمة: pic.twitter.com/aWEE4WWqe2
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) November 22, 2021
خدمة مجانية
ونشر الحمادي عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مقطع فيديو وعلق عليه بقوله: “إذا كان لديك جدول في ملف PDF وتحتاج تحوله إلى اكسل حتى تقدر تتعامل معه بسهولة، فهذه خدمة مجانية تحول لك جميع الجداول الموجودة في الملف وبأرقامها إلى اكسل مباشرة”.
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