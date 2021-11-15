تواصل منظومة جدارة منذ يوم أمس استقبال طلبات الراغبين في شغل وظائف النيابة العامة والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق لكن التسجيل في وظائف النيابة العامة أو الوظائف الحكومية بشكل عام في المملكة يتطلب وجود حساب فعال على جدارة.

طريقة تسجيل دخول جدارة:

يمكن التسجيل في جدارة من خلال الخطوات التالية :

الدخول على موقع منصة مسار.

اختيار رابط الدخول إلى منظومة جدارة

اختيار تسجيل جديد.

إدخال بيانات طلب التوظيف حسب السجلات المعتمدة في الجهات الرسمية وتشمل:

رقم الهوية الوطنية تاريخ الميلاد تحديد الجنس (ذكر – أنثى). إدخال رمز التحقق.

كما يمكن الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في منصة النفاذ الوطني الموحد للاستفادة من خدمات جدارة للباحثين عن عمل.

تفاصيل وظائف النيابة العامة:

وكانت النيابة العامة، بدأت أمس في استقبال طلبات القبول والتسجيل على 284 وظيفة إدارية للرجال والنساء من المرتبة الخامسة حتى المرتبة الثامنة على سلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عبر منظومة التوظيف للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية المناسبة.

الفئات المستهدفة بالإعلان:

– خريجو وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

– خريجو درجة البكالوريوس.

– خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية.

– خريجو درجة الماجستير.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوية.

ضوابط التقديم:

– وظائف النيابة العامة المعلن عنها للرجال والنساء للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)