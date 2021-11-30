يتيح تطبيق توكلنا إمكانية معرفة السعة المحجوزة للحرمين الشريفين وذلك بهدف تقليل الزحام في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

معرفة السعة المحجوزة للحرمين

ويتم معرفة السعة المحجوزة عبر توكلنا من خلال الخطوات التالية :

اللون الأخضر ويشير إلى ازدحام خفيف.

اللون الأصفر ويقصد به ازدحام متوسط.

اللون الأحمر ويقصد به ازدحام شديد.

إصدار التصاريح عبر توكلنا

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، إضافة خدمة جديدة تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة، إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد النبوي، مشيرةً إلى أن الخدمة تكون فعالة على تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا” بعد التسجيل في منصة “قدوم”، والوصول إلى المملكة.