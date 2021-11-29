بدأت وزارة الحج والعمرة في تحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين على الوظائف الشاغرة المعلن عنها سلفًا على بند المستخدمين وعددهم 473 شخصًا.

موعد المقابلات الشخصية

وقالت الوزارة إنه يتم تحديد المقابلات الشخصية من خلال ما يلي:

مراجعة وسائل الاتصال الخاصة بهم سواء البريد الإلكتروني أو رقم الجوال المسجل في منصة التوظيف.

يتم إرسال موعد المقابلات الشخصية لكل متقدم عبر وسيلة الاتصال المسجلة لدى الوزارة.

تفاصيل وظائف الحج والعمرة

وكانت الوزارة أعلنت يوم 2 نوفمبر 2021 عن توفر عدد (12) وظيفة بمسمى حارس على بند المستخدمين ودعت الراغبين في شغلها إلى التقدم بطلباتهم عبر بوابة التوظيف الخاصة بالوزارة.

شروط الوظائف:

وبيّنت الوزارة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا تقل الخبرة عن سنة

– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا وبدنيًا.

– إحضار شهادة تثبت الخلو من السوابق الجنائية.