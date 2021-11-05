توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة بمشيئة الله، سماءً صحوًا إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

تكون الضباب

وأضافت الأرصاد: “كما لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على أجزاء من وسط وجنوب سواحل البحر الأحمر وأجزاء من الخليج العربي، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها على شرق ووسط المملكة”.

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الخليج العربي

بينما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.