أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لطقس موسم الرياض اليوم الخميس.

وتوقع مركز الأرصاد أن يكون الطقس صحوًا، ونسبة الرطوبة 30% ودرجة الحرارة العظمى 33 مئوية والصغرى 17.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم طقس مستقر وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر، في حين يستمر درجات الحرارة على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.