أشعل فنان العرب محمد عبده الحفل الذي أحياه في “بوليفارد رياض سيتي”، بمناسبة تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2021.

محمد عبده يشعل حفل تتويج الهلال

وبدا فنان العرب محمد عبده بروح مرحة ورشاقة على المسرح في حفلة الهيئة العامة للترفيه، كما ارتدى زيًا عصريًا بالقميص والجينز، لتتفاعل الجماهير مع رقصه و”الطقطقة” عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وتداول الجماهير مقاطع فيديو من الحفلة وكواليسها؛ ليتصدر اسم محمد عبده قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر “تويتر”، خاصة مع تفاعله ورقصة على طريقة مايكل جاكسون مع أغنية “فوق هام السحب”.

طقطقة فنان العرب

وتفاعل فنان العرب مع أحداث الاحتفالية، وتغزل بفريق الهلال على طريقة الجماهير، حيث علق مازحًا: “الهلال مشرفنا.. أحسن من اللي بالي بالك”، الأمر الذي استفز منافسي الأزرق.

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021 بعد الفوز على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في منافسات دوري أبطال آسيا 2021، فيما حصد الزعيم على جائزة اللعب النظيف في البطولة.