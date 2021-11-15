أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن صدور توصية مجلس الإدارة بتوزيع 641 مليون ريال أرباحاً استثنائية نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الأحقية للمساهمين ستكون المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الأحد 16-04-1443هـ الموافق 21-11-2021م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى “إيداع” بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 14.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11913.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 115 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 210 ألاف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت تبوك، وأنابيب، وزجاج، وسدافكو، ومتطورة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المراكز، وصدر، وصناعة الورق، وهرفي للأغذية، وأمانة للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.00% و 9.98%.

مؤشر السوق الموازية

بينما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، ومتطورة، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومتطورة، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي، والإنماء، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 87.01 نقطة ليقفل عند مستوى 24672.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 340 ألف سهم تقاسمتها 2106 صفقات.