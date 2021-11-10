أبدى الإعلامي جمال عارف استغرابه من قرار إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر بإقالة المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل بعد فترة قصيرة من التعاقد معه.

عارف يستغرب قرار إقالة بيدرو

وقال جمال عارف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نتفهم استقالة حسين عبدالغني بعد الانتقادات التي تعرض لها كمدير تنفيذي للنادي وتحديدًا بعد مباراة الهلال الآسيوية!!”.

وتابع: “السؤال لماذا أُقيل بيدرو وهو الذي لم يمر أكثر من شهرين على التعاقد معه.. يبدو أن هناك أمرًا ما فرض على النصراويين فك الارتباط معه بهذه السرعة”، متسائلًا: “ماذا يحدث في النصر؟!”.

رحيل حسين عبدالغني وإقالة المدرب

وأعلن العالمي، اليوم الأربعاء، عن قبول رئيس مجلس الإدارة لاستقالة حسين عبدالغني من منصبه كمدير تنفيذي لكرة القدم، وقدم له شكره الجزيل، مؤكدًا أنه أدى عمله الإداري بكل تفانٍ وإخلاص كما كان نجمًا متفانيًا كلاعب.

وبعد الإعلان عن قبول استقالة حسين عبدالغني، قررت الإدارة إنهاء التعاقد مع بيدرو إيمانويل، وكشفت عن بديله المؤقت مع الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).