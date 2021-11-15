أوضح عبدالإله المالكي لاعب وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن مواجهة فيتنام في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم ستكون أشبه بالمباراة النهائية.

ماذا قال عبدالإله المالكي ؟

وتحدث المالكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فيتنام قائلًا: “مباراة مهمة وصعبة وهي مثل المباراة النهائية، مثل باقي المباريات المتبقية في التصفيات ولهذا يجب أن نكون بكامل جاهزيتنا وتركيزنا من أجل تحقيق هدفنا”.

وأضاف المالكي: “سر تميزنا هو العمل بالروح العالية فجميعنا نلعب من أجل شعار الوطن”.

وكان المنتخب السعودي تعادل مع أستراليا بدون أهداف ظهر الخميس الماضي في الجولة الخامسة من التصفيات.

توقيت مباراة الأخضر وفيتنام

وستنطلق مباراة المنتخب السعودي ضد فيتنام غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة في هانواي عاصمة فيتنام.