علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على حالة الذعر التي انتشرت بسبب متحور أوميكرون وعلاقته بما تردد حول انخفاض أسعار النفط العالمية.

حل بايدن:

وكتب الأمير عبدالرحمن على حسابه في تويتر: ”المتحور الجديد أميكرون هو المتسبب في انخفاض سعر النفط أما حل بايدن العبقري باللجوء للاحتياطي فلم يكن له أي تأثير”.

وأضاف: ”لا أرى أن هناك أي مؤامرة في ظهور المتحور الجديد فضرره على اقتصاديات الدول أكبر من ضرر ارتفاع أسعار النفط عليها”.

انتشار أوميكرون:

وحول استمرار انتشار متحور أوميكرون وربطه بانخفاض النفط قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: أظن أن هذا الوضع، ذعر المتحور وهبوط النفط لن يطول.