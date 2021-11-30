قال المستشار في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعضو الجمعية الفقهية، عبدالرحمن عبدالكريم: إنه لا يجوز تزويج المرأة لنفسها، مدللًا على قوله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (المرأة لا تزوج غيرها ولا تزوج نفسها).

تزويج المرأة نفسها..

د.عبدالرحمن العبدالكريم: المرأة إذا زوجت نفسها أو غيرها فهو زواج باطل، ورأي الإمام "أبو حنيفة" لا يؤخذ به لأنه مخالف لرأي الجمهور@AAAAlabdulkarim#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/lZiAvTpDlW

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 29, 2021

زواج باطل:

وأضاف عبدالكريم خلال تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أن المرأة إذا زوجت نفسها أو غيرها فهو زواج باطل، ورأي الإمام أبو حنيفة لا يؤخذ به؛ لأنه مخالف لرأي الجمهور.

فساد في الأرض:

وتابع: أن ما جاء عن جمهور الصحابة والسلف الصالح، أنه لابد من وجود ولي في النكاح، وهناك مسألة مهمة في حالة زوجت المرأة نفسها؛ حيث نتيجة ذلك انتشار الفساد في الأرض، مشددًا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا نكحت نفسها أو زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل، وهو حديث صحيح.