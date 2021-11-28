كشف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله المعيوف، سبب التعادل مع أبها اليوم، نافيًا في الوقت ذاته سيطرة احتفالات الفوز بلقب دوري أبطال آسيا على اللاعبين.

عبدالله المعيوف يتحدث عن أسباب التعادل:

وعلق عبدالله المعيوف خلال تصريحاته للقنوات الناقلة: “دخلنا مباراة أبها بتركيز كبير بغية تحقيق النقاط الثلاث لكن لم نوفق في ترجمة الفرص”.

وتابع: “لا شك أن عامل الوقت له دور كبير في هذا التعادل لأننا منذ فترة طويلة لا نلعب عصرًا وكل مبارياتنا التي خضناها طوال الفترة الماضية كانت في فترة المساء وهذا أثر علينا كثيرًا”.

وواصل عبدالله المعيوف تصريحاته بشأن أسباب التعادل قائلًا: “عامل الجو والبرودة مع التوقيت أيضًا له دور في عدم تقديم اللاعبين للعطاء المأمول”.

وبشأن سيطرة احتفالات الفوز بالبطولة الآسيوية على عقلية اللاعبين، قال عبدالله المعيوف: “احتفالنا كان فقط لمدة يومين بعدها بدأنا بالتحضير لهذه المباراة ولكن لم يكتب لنا التوفيق وليس من عادتنا أن نحتفل طوال الوقت ببطولة”.

تعادل الهلال وأبها:

ولعب الهلال وأبها اليوم على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الهلال إلى 20 نقطة في المركز الرابع.