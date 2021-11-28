ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 العالمية، انطلقت أمس أولى عروض فارفاديه ذات الطابع العالمي، وهو ما يؤكد جودة مستوى الرفاهية الذي يُقدم للزوار من خلال فقرات استعراضية تُعرض للمرة الأولى.

ويأخذ العرض، الذي يُقدم على خشبة المسرح العالمي بمنطقة “استوديو” في “بوليفارد رياض سيتي“، الحضور في مغامرة إلى قلب العناصر الرئيسة الأربعة للطبيعة، وهي: الماء والهواء والأرض والنار، ما يعكس التنوع الترفيهي الذي يقدمه الموسم للزوار، من خلال تنوع العروض التي يناسب جميع أفراد العائلة، وتبعًا لذائقة الجمهور المستهدف.

حضور سفير فرنسا

وقد شهد سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة السيد لودوفيك بوي أمس، أولى ليالي عروض “فارفاديه”، حيث أبدى إعجابه الشديد بالعرض، وقدم شكره لموسم الرياض 2021 على براعة التنظيم.

ويضم طاقم العمل في العرض نحو 39 شخصًا من 8 جنسيات، وهي من تقديم شركة “لي فاردي” الفرنسية العالمية، ويمكن حجز تذاكر الدخول إليها عبر الرابط، ويستمر العرض نحو ساعة ونصف الساعة، من الساعة الـ 8 حتى الـ 9:30 مساء.

عروض فارفاديه

وتجذب عروض فارفاديه التي تستمر حتى الـ 15 من ديسمبر المقبل، الجمهور بأزيائها الملونة والمدهشة وموسيقاها وأغانيها الحية، إضافة إلى الأعمال المثيرة المذهلة وتصميمات الرقصات الجوية الرائعة.