شددد. عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية في وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال عسيري عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن الموجة الحالية في أوروبا سببها انخفاض التغطية باللقاح خاصة في شرق أوروبا”.

الرحلة الشاقة:

وأضاف عسيري “في السعودية حوالي 2 مليون مواطن ومقيم ممن بلغ 12 سنة وأكبر لم يحصلوا على الجرعة الثانية حتى الآن.. نرجوكم تقدموا واحصلوا على الجرعة الثانية من أي لقاح معتمد، وكونوا سببًا في استكمال الميل الأخير من هذه الرحلة الشاقة”.

مستجدات كورونا:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (38) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.

وأضافت الصحة أنه تسجيل (59) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (538,049) حالة ولله الحمد.