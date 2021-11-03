علق المحامي أحمد المحيميد على واقعة اعتداء عدد من الشباب على عامل في أحد المطاعم الشهيرة في الرياض.

فيديو | معلقا على قضية المتورطين في الاعتداء على موظفي أحد المطاعم.. المحامي أحمد المحيميد: اعتدائهم يُصنف من الجرائم الكبرى #الراصد pic.twitter.com/ZOjy5QK8Wu

— الراصد (@alraasd) November 2, 2021

جريمة كبرى:

وقال المحامي في تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن المعتدين تصنف جريمتهم من الجرائم الكبرى، لكن الأمر سيختلف إذا كانت أعمارهم أقل من 18 عامًا، ففي هذه الحالة سيطبق عليه نظام الأحداث بإشراف تام من النيابة العامة، والذي يسمح لهم بوجود ولي الأمر أو المحامي خلال التحقيقات.

وتابع المحيميد أنه سوف يتم منح المعتدين ضمانات؛ نظرًا لأنهم صغار السن، لكنه تم ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود، وهذا الاعتداء من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.

عقوبات متوقعة:

ولفت المحامي إلى أنه اعتداء على ممتلكات خاصة لشركة خاصة، وكذلك مدة شفاء المعتدى عليه تزيد عن 21 يومًا حسب القرار الجديد، فإذا كان هناك اعتداء يزيد على 20 ألف ريال وكان الاعتداء على النفس مدة الشفاء منه 20 يومًا وأكثر سوف يكون هناك توقيف لهم وتعتبر من الجرائم الكبرى وسيحالون للمحاكمة لدى المحكمة المختصة.