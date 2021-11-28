أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب اليوم خلال المؤتمر الصحفي أنه بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية لعدد (7) دول إفريقية وتعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من هذه الدول، باستثناء من قضى مدة لا تقل عن (14) يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها، وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأشار إلى تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة (5) أيام، على جميع الفئات المستثناة القادمين من هذه الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.

جميع الإجراءات تخضع للتقييم المستمر :

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا، مع تحذير المواطنين والمقيمين بتجنب السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر.

السماح بالقدوم المباشر :

وأبان أنه تم السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية، دون الحاجة إلى قضاء (14) يوما خارجها قبل دخول المملكة: إندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وفيتنام، ومصر، والهند، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء ٢٦-٤-١٤٤٣هـ الموافق ١-١٢-٢٠٢١م.

مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، واستمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

عقوبة مخالفة الحجر الصحي :

ونوه بأن عقوبة مخالفة الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج غرامة مالية تصل إلى (200,000) ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وإذا كان المخالف مقيمًا، فيتم إبعاده عن المملكة، ومنع دخوله إليها نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة الموقعة بحقه.

وأضاف أنه خلال الأسبوع الماضي، تم ضبط عدد (871) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، حيث تم التعامل مع جميع المخالفات التي تم ضبطها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

ودعا الجميع إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها بالاتصال بالرقم (911) في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، كذلك بأرقام البلاغات للجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص.