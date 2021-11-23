أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الثلاثاء، عودة فتح طريق الرين – بيشة بشكل كامل.

وقالت أمن الطرق، في بيان لها: “عزيزي قائد المركبة.. نود التنويه بعودة فتح طريق الرين – بيشة بشكل كامل في كلا الاتجاهين وعودة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.

يذكر أنه تم إغلاق جزئي لطريق “الرين – بيشة” صباح هذا اليوم لغرض العمل على ازدواجية الطريق.