أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الثلاثاء، عودة فتح طريق الرين – بيشة بشكل كامل.
وقالت أمن الطرق، في بيان لها: “عزيزي قائد المركبة.. نود التنويه بعودة فتح طريق الرين – بيشة بشكل كامل في كلا الاتجاهين وعودة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.
يذكر أنه تم إغلاق جزئي لطريق “الرين – بيشة” صباح هذا اليوم لغرض العمل على ازدواجية الطريق.
عزيزي قائد المركبة …. نود التنويه بعودة فتح طريق الرين – بيشة بشكل كامل في كلا الإتجاهين وعودة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي ، بعد أن تم التنويه بوجود إغلاق جزئي صباح هذا اليوم لغرض العمل على إزدواجية الطريق ، مُتمنين السلامة للجميع.#أمن_الطرق#أمنكم_وسلامتكم_هدفنا pic.twitter.com/rPQECx4Zad
— أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) November 23, 2021
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