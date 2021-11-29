تنطلق مباريات بطولة كأس العرب 2021 التي تُقام في قطر غدًا الثلاثاء بإقامة 4 مباريات.

المباريات الـ4 في اليوم الافتتاحي لـ كأس العرب

وفي يوم الافتتاح تنطلق 4 مباريات في البطولة وهم “تونس وموريتانيا، العراق وعمان، قطر والبحرين، الإمارات وسوريا”.

موعد مباريات الغد

المباراة الأولى بين منتخبي تونس وموريتانيا تنطلق في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة، المباراة الثانية بين منتخبي العراق وعُمان في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، المباراة الثالثة بين منتخبي قطر والبحرين في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، المباراة الرابعة بين الإمارات وسوريا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

أما المنتخب السعودي فسيخوض أول مباراة له في البطولة، ضد منتخب الأردن يوم الأربعاء القادم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العرب في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى يوم 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبًا على 4 مجموعات، ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة مع المغرب، الأردن وفلسطين.