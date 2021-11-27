تُختتم غدًا الأحد فعاليات معرض السيارات في موسم الرياض، وذلك بعد أن استمر لمدة 10 أيام.

معرض السيارات ينتهي غدًا:

وكان المعرض الذي يُعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط بدأ منذ يوم 18 نوفمبر لينتهي غدًا حيث شهد إقبالًا كبيرًا من الجماهير، في ظل الطرازات النادرة التي عُرضت من السيارات.

وأُقيم أمس وخلال اليوم السبت، مهرجان فيراري العالمي للسيارات وسط إقبال كبير من الجماهير.

قيمة السيارات ملياري ريال:

ووصلت قيمة السيارات المعروضة في المعرض حوالي 2 مليار ريال أي ما يقارب نصف مليار دولار أمريكي.

ووصلت قيمة تذكرة معرض الرياض للسيارات 150 ريالًا.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه قال عبر حسابه في “تويتر”: إن المعرض احتوى على سيارة فيراري هي الأغلى في العالم وتُقدر قيمتها بـ 80 مليون جنيه إسترليني.