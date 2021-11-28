فاز نادي بالميراس البرازيلي على غريمه فلامينجو في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس السبت بهدفين لهدف في نهائي كأس الليبرتادورس، وبهذا قد أكتمل جميع الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2021 في الإمارات.

موعد قرعة كأس العالم

تجرى قرعة كأس العالم للأندية في العاصمة السويسرية زيورخ غداً الاثنين 29 نوفمبر في تمام السابعة مساء بتوقيت المملكة على أن تذاع القرعة عبر قناة الفيفا عبر اليوتيوب.

وسيشرف على تقديم القرعة الصحفية سامانثا جونسون ويعاونها مدير المسابقات في الفيفا خايمي يارزا وبظهور خاص لأسطورة تشيلسي ومنتخب إنجلترا جون تيري.

المتأهلون لـ مونديال الأندية

الهلال بطل قارة آسيا وتشيلسي يشارك كبطل قارة أوروبا، بينما يشارك الأهلي المصري كـ بطل قارة إفريقيا، مع مشاركة الجزيرة باعتباره بطلًا للدوري الإماراتي.

ويلعب أوكلاند سيتي بطل قارة أوقيانوسيا ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية أما عن أمريكا الجنوبية فتأهل بالميراس مرة أخرى بعد الفوز على فلامنجو في النهائي.