فجرت وفاة عاملة أردنية قهراً بأحد معامل الخياطة في منطقة الأزرق استياء وغضباً في الشارع الأردني.

وتعرضت حمدة للإهانة والإساءة والصراخ وتهديدها بقطع رزقها من قِبل مديرها في العمل، مما أدخلها في نوبة من الغضب والحزن الشديدين أديا لتمدد في الأوعية الدموية وانفجار في “أم الدم” والذي أحدث نزفاً دموياً شديداً أسفر عن وفاتها.

شكوى ضد الشركة:

وبحسب وسائل إعلام محلية، تقدم زوج حمدة وأطفالها القصر إلى جانب والدتها وشقيقها بشكوى ضد الشركة التي يملكها أجانب من الجنسية الآسيوية تتعلق بالإيذاء النفسي والمعنوي والإكراه المفضي إلى القتل بالاشتراك بحدود أحكام المواد 326 و330 و76 من قانون العقوبات الأردني.

فالمشتكى عليهم وعددهم 7 قاموا بالضغط على المجني عليها وإيلامها نفسياً ومعنوياً وحاولوا إكراهها على العمل أو تركه، مما أدى إلى دخولها في نوبة بكاء وغضب وانفعال شديدين، ما أسفر عن سقوطها داخل المشغل وأمام العاملين والمشتكى عليهم ودخولها في غيبوبة، بحسب الشكوى.

صحتها جيدة:

والواقعة واضحة من خلال تصوير الكاميرات داخل المشغل ومكتب المشتكى عليهم، والمؤيد بالتقارير الطبية والخبرة الفنية الطبية التي عللت سبب الوفاة بشكل واضح لا لبس فيه.

كما ذكرت الشكوى أن حمدة كانت تعمل لدى المشتكى عليهم بوظيفة خياطة منذ نحو سنة، ولا تعاني من أية أمراض أو إصابات وتتمتع بصحة جيدة وبنية جسمية صحية جيدة، ولم يسبق لها أن اشتكت من أية أمراض أثناء فترة عملها.

تقرير الطب الشرعي:

وأفاد تقرير الطب الشرعي بأن حمدة وصلت إلى المركز الصحي متوفاة بتاريخ 30\9\2021، إذ وجدت الجثة بأنها خالية من أية علامات إصابة، كما أظهر تشريح الجثة وجود نزف دموي واسع أسفل عنكبوتية الدماغ وانفجار في أم الدماغ الخلقية وتجمع دموي متجلط بكمية كبيرة حول “أم الدم”.

وعلل سبب الوفاة بالنزف الدموي تحت عنكبوتية الدماغ الناتج عن انفجار “أم الدم” الشرياني لحلقة ويليس.