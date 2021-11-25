يُعد الجزائري فاروق شافعي من أبرز مدافعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وليس فريق ضمك فقط.

فاروق شافعي يتألق مع ضمك

ويُعد فاروق شافعي أكثر مدافع نجح في تسجيل أهداف ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منذ مشاركته مع ضمك للمرة الأولى في يناير 2020، حيث تمكن من هز الشباك 10 مرات.

ويُقدم فاروق شافعي مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية، وساهم بشكل كبير في النتائج المميزة التي حققها الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ضمك في دوري محمد بن سلمان

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضيفًا على نظيره الفتح عند الساعة 5:30 مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.