أكد المدير الإقليمي لشركة فايزر في بريطانيا، بن أوزبورن، أن دواء فيروس كورونا سيكون متوفرًا مع مطلع العام المقبل، في حال حصل على موافقة السلطات.

وكانت فايزر، عملاق صناعة الأدوية الأمريكية، أعلنت الأسبوع الماضي أن الدواء “باكسلوفيد” أظهر قدرته على تقليل خطر نقل مرضى “كوفيد-19” إلى المستشفيات أو الوفاة العديد من البالغين بنسبة 89 بالمائة.

إقرار الدواء الجديد:

وصرح أوزبورن لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية أنه إثر التجارب السريرية التي أجريت على الدواء، فإن الشركة تعمل مع السلطات الصحية حول العالم، خاصة في بريطانيا بشأن إقرار الدواء الجديد.

وتوقع المسؤول في شركة فايزر أن يتم تسجيل اللقاح في الأسابيع المقبلة، على أن يكون متاحا في وقت مطلع عام 2022.

يذكر أن الشركة أوضحت في بيان لها أن بريطانيا طلبت نحو 250 ألف وحدة من الدواء الجديد الذي يعالج مرضى “كوفيد- 19”.