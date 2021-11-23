قبل أقل من 90 يومًا تزوجت عارضة الأزياء كريس جاليرا من نفسها في حفل رسمي، لتتصدر وقتها عناوين الصحف، لكنها قررت الآن، الانفصال عن زواجها الفردي لوقوعها في حب شخص آخر.

فتاة تتزوج نفسها

وتصدرت كريس جاليرا عناوين الصحف في سبتمبر الماضي حين قررت الزواج من نفسها بعدما سئمت من الاعتماد على الرجال، وبحسب ديلي ستار، تتجه الشابة التي تنحدر من ساو باولو البرازيلية إلى تخليص معاملات الطلاق بعد اعترافها بلقاء الحبيب المنشود.

وأصرت العارضة 33 عامًا حين تزوجت نفسها بأنها لم “تشعر بخيبة أمل” لعدم وجود عريس وبدلًا من ذلك تزوجت ذاتها في مراسم زواج رسمية مرتديةً فستانًا أبيض.