أوضحت الشرطة في ولاية كنتكي الأمريكية، أنه تم القبض على مشتبه به لاختطافه فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً بعد أن استخدمت إشارة طوارئ باليد شاهدتها على تطبيق تيك توك لتنبيه السائقين الآخرين إلى محنتها.

واعتقل ضباط شرطة مقاطعة لوريل في كنتكي، جيمس بريك (61 عاماً)، في 4 نوفمبر، بعد تلقي مكالمة يوم الخميس حول فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً في سيارته تقوم بإيماءات باليد معروفة على “تيك توك” والتي تمثل العنف المنزلي.

وأخبرت الفتاة الشرطة لاحقًا، أنها اختطفت من منزلها في أشفيل بولاية نورث كارولينا، واصطحبها الخاطف بسيارته قاطعاً ولاية أوهايو وتينيسي وكنتكي.

وتَظهر الإشارة التي استخدمتها الفتاة على حسابات تيك توك متعددة، بما في ذلك حساب موقع الأخبار “ناو ذيس”، حيث يتم رفع راحة اليد ووضع الإبهام على اليد ثم وضع الأصابع فوق الإبهام وشد قبضة اليد بقوة.

تفسير إشارة تيك توك

وقال مأمور مقاطعة لوريل إن أحد السائقين اتصل بشأن مراهقة في سيارة تويوتا فضية، قامت بإشارة تعبر عن تعرضها لمحنة، وأنها بحاجة إلى مساعدة.

وأضاف المأمور “علمنا من خلال التحقيق، أن الراكبة كانت مراهقة أبلغ والداها عن فقدانها صباح الثلاثاء. وسرعان ما ألقينا القبض على بريك وعثرنا على هاتف بحوزته يحتوي على صور غير لائقة”.

وتم توجيه تهمة الاختطاف وحيازة مواد إباحية للأطفال، لـ “بريك” وتم إيداعه في سجن مركز مقاطعة لوريل، ريثما يكتمل التحقيق ويتم عرضه على المحكمة، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.