أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل في عدد من الوظائف الأمنية والمهنية برتبة جندي، لحمَلة شهادة الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة؛ وذلك للعمل في إدارات ووحدات قوات الأمن الخاصة.

تخصصات وظائف قوات الأمن الخاصة:

وأبرزت القوات، أنَّ التخصصات المطلوبة هي:

– جندي أمن.

– فني موسيقى.

– لحّام.

– سبّاك.

– حدّاد.

– نجّار.

– دهّان.

– سمكري سيارات.

– دهّان سيارات.

– بنّاء.

– حلّاق.

– خياط.

– عامل نظافة وسائل بوليسية K9.

شروط وظائف قوات الأمن الخاصة:

وبيّنت القوات، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

– ألّا يقل عمر المتقدم عن (18) سنة ولا يزيد عن (30) سنة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– ألّا يكون متزوج من غير سعودية.

– ألّا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.

– حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.

– أن يكون لائقًا طبيًا وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.

– على المتقدم تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات المسجلة علمًا بانه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

التقديم على وظائف قوات الأمن الخاصة:

وأوضحت القوات، أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحًا الموافق 22/ 04/ 1443هـ، وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 27/ 04/ 1443هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)