أعلنت شركة الرياضة السعودية أنها ستفتح تحقيقًا لمعرفة مصدر الخلل وراء انقطاع بث مباراة النصر والشباب، التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة بالجولة الـ11 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

SSC تعتذر للجماهير:

وقالت الشركة في بيانها: “تود شركة الرياضة السعودية تقديم اعتذارها لكافة مشاهدي قنوات SSC بشأن انقطاع البث التلفزيوني أثناء سير الشوط الأول من مباراة الشباب والنصر، ضمن الجولة الـ11 من الدوري، وتوضح أنها ستُجري تحقيقًا لمعرفة مصدر الخلل واتخاذ كافة الإجراءات؛ لضمان عدم تكرار مثل هذا الانقطاع مستقبلًا”.

غضب لمتابعي لمباراة النصر والشباب:

وأثار الأمر غضب الجمهور الرياضي المتابع للقاء؛ بسبب عدم وجود تقنيين جيدين بالقناة لحل المشكلة وإعادة البث في أسرع وقت.

وخلال تعطل البث، سجل هتان باهبري الهدف الأول لـ الشباب في شباك النصر في الدقيقة الـ23، كما شهدت المباراة منح الحكم البطاقة الصفراء للاعب باولينيو في صفوف الليث.