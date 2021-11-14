يبدو أن اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الدحيل القطري أصبح قريبًا من أي وقت مضى للانضمام لـ الدوري السعودي للمحترفين.

الدحيل يبحث التخلص من فرجاني ساسي

وعانى ساسي صاحب الـ29 عامًا من عدم اللعب بصورة منتظمة مع نادي الدحيل كما يبحث الفريق القطري عن التخلص منه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ساسي سبق له وأن لعب في السعودية مع النصر في عام 2018، لكنها تجربة لم تُكلل بالنجاح ليترك النصر في 2018 وينضم إلى نادي الزمالك المصري الذي استمر معه لمدة 3 سنوات ثم رحل عنه في يوليو من العام الحالي.

سر رغبة الأهلي والاتحاد بضم ساسي

وقالت قناة On Time Sports المصرية: إن ساسي صاحب الـ29 عامًا مرشح للانتقال لأحد أندية جدة في الدوري السعودي للمحترفين في يناير.

ويرغب الأهلي في ضم ساسي تعويضًا لرحيل البرازيلي باولينيو، كما يرغب الاتحاد في ضم لاعب الزمالك السابق ليكون بديلًا للمغربي كريم الأحمدي.

وكان نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أعلن في يوليو الماضي عن رفعه ملف تجديد عقد اللاعب فرجاني ساسي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ وذلك بسبب موقف اللاعب التونسي وإعلانه الرحيل عن النادي وهو لم يستكمل عقده في موسم 2020/ 2021.

وذكر نادي الزمالك في بيانه أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي استندت في شكواها إلى خطاب الاتحاد المصري لكرة القدم الذي أكد على أن موسم 2020/ 2021 كان لم ينتهِ في مصر بعد وكان موعد انتهائه في الـ26 من أغسطس الماضي.