تميزت فعاليات “ذا جروفز The Groves”، في الدرعية ، بأجوائها المميزة والفريدة، التي تمنح الزوار تجارب استثنائية في الترفيه والفن.

وتقع ذا جروفز في حي السفارات بالرياض، وهي إحدى مناطق موسم الرياض الـ14، وتستمر حتى نهاية مارس 2022م، وتمتاز بما توفره من خدمات متكاملة، إذ تضم عناصر للاسترخاء، ووسائل للتمتع بالرفاهية، إضافة إلى مجموعة مختارة من المقاهي والمطاعم الفاخرة، وفعاليات ترفيهية وورش فنية متنوعة.

مهرجان ترفيهي عالمي:

يذكر أن موسم الرياض 2021 هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الرياض وجهة ترفيهية:

ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقًا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في العام 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وينطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.