توقعت الجمعية الفلكية بجدة أن يكون يوم الأحد المقبل، غرة جمادى الأولى 1443هـ، إذ ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:38 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (12) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (17) درجة وإضاءته (2.4 %) وسيغرب عند الساعة 06:49 مساءً، وستكون رؤية الهلال سهلة بالعين المجردة في حالة كانت الأجواء صافية.

القمر يصل منزلة الاقتران

وقال رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبوزاهرة، إن القمر سيصل لمنزلة الاقتران يوم السبت المقبل 29 ربيع الآخر عند الساعة 10:43 صباحًا، منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها بالتزامن مع كسوف للشمس غير مشاهد في الوطن العربي.

منزلة الإهلال

وأوضح أن الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة يوم السبت عند الساعة 05:38 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (01) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس “الاستطالة” (03) درجات وإضاءته (0.1 %) وسيغرب عند الساعة 05:47 مساءً بعد (9 دقائق) من غروب الشمس، وستكون فرصة رصد القمر غير ممكنة.

وأبان أبوزاهرة أن منزلة الاقتران يتبعها منزلة أخرى من منازل القمر تسمى “الإهلال” وتعني رؤية الهلال الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و ابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.