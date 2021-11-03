كشف باحثون في دراسة طبية حديثة عن فوائد الزنك بالنسبة للجهاز التنفسي.

فوائد مذهلة لـ الزنك :

وقال باحثون من جامعة “ويسترن سيدني” الأسترالية في دراستهم التي نشرت نتائجها في مجلة BMJ Open: إن تناول مكملات الزنك قد يقلل من مدة استمرار التهابات الجهاز التنفسي، كما أنه يخفف الأعراض المرافقة أيضًا.

وشملت الدراسة ما يقرب من 5500 شخص، وتوصلت إلى أن تناول الزنك عن طريق الفم أو استعماله كرذاذ للأنف، يمكن أن يقي من العدوى الخاصة بالتهابات الجهاز التنفسي، وقد يجعل المصابين يشعرون بالتحسن بسرعة أكبر.

وتشمل أعراض التهابات الجهاز الهضمي، السعال والعطس وانسداد الأنف أو سيلانه، والتهاب الحلق والصداع، وارتفاع درجة الحرارة.

ولم تتضمن الدراسة بيانات تتعلق بالمصابين بكوفيد-19، حسبما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.