كشف فواز القرني، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، عن 3 أسباب وراء فوز الليث على نادي النصر مساء اليوم الجمعة بالجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كيف فاز الشباب ؟

وتحدث القرني بعد المباراة قائلًا: “روح الجماعة والعمل الجاد والتفاف اللاعبين مع الإدارة هو ما جعل الفريق يفوز على العالمي”.

وأضاف القرني: “جاهز لخوض المباراتين المقبلتين مع المنتخب السعودي ضد كل من أستراليا وفيتنام”.

ويتواجد الاتحاد في صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد نادي الشباب في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، ويليه نادي ضمك ثالثًا برصيد 21 نقطة، والهلال رابعًا برصيد 19 نقطة.

النصر في المركز التاسع:

أما الرائد والفيحاء في المركزين الخامس والسادس برصيد 17 نقطة لكل فريق والأهلي سابعًا برصيد 15 نقطة، والفيصلي ثامنًا برصيد 14 نقطة، والنصر تاسعًا برصيد 13 نقطة والفتح عاشرًا برصيد 12 نقطة.

أما أندية الحزم والتعاون والاتفاق وأبها فيتواجدون في المراكز من الحادي عشر إلى الرابع عشر برصيد 10 نقاط لكل فريق.

بينما يتواجد الباطن في المركز الـ15 برصيد تسع نقاط، والطائي في المركز الـ16 والأخير برصيد سبع نقاط.