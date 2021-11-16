منح فوز المنتخب السعودي على فيتنام، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عددًا من الأرقام المميزة، وذلك بعد انفراد الأخضر بـ صدارة المجموعة الثانية في تصفيات مونديال 2022.

أرقام مميزة لـ المدرب الفرنسي

وتمكن رينارد من تحقيق الفوز رقم 16 مع المنتخب السعودي في لقائه رقم 24 لينجح في فض الشراكة مع البرازيلي أنجوس.

ونجح المدرب الفرنسي في معادلة عدد انتصارات البرتغالي نيلو فينجادا مع الأخضر، وذلك بعد أن قاد المنتخب السعودي للتتويج بلقب كأس أمم آسيا عام 1996.

رينارد يعادل إنجاز ناصر الجوهر

كما تمكن المدرب الفرنسي من معادلة إنجاز المدرب السعودي ناصر الجوهر الذي تمكن من الفوز على فيتنام ذهابًا وإيابًا في عام 2001 أثناء خوض تصفيات مونديال 2002.

وأصبح الفرنسي رينارد تاسع أكثر مدرب يقود الأخضر في مباريات بالتصفيات، لكنه صاحب ثالث أعلى نسبة للفوز برصيد 68%.

وفي وقت سابق، أكد المدرب الفرنسي على أن الأخضر لم يضمن بعد تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر رغم تصدره للمجموعة الثانية في التصفيات.

وتحدث مدرب الأخضر بعد المباراة قائلًا: “لم نتأهل بعد لكأس العالم وعلينا أن نواصل العمل والتركيز”.

وأضاف رينارد: “عانينا من سوء أرضية الملعب ولم نلعب كرتنا المعتادة والسريعة ولكن حققنا الأهم وهو الفوز”.

ويتواجد الأخضر في صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، قبل مواجهة منتخب عمان في يناير المقبل.