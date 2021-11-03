في قرار لافت، ألغى موقع فيسبوك نظام التعرف على الوجوه وحذف مليار بصمة وجه، بحسب ما أعلنت الشركة الأم الثلاثاء، وذلك استجابة لمخاوف جدية بشأن الخصوصية.

جاء هذا الإعلان فيما تواجه شبكة التواصل الاجتماعي واحدة من أسوأ أزماتها على الإطلاق، مع تسريب وثائق داخلية إلى صحافيين ونواب أمريكيين وهيئات أمريكية ناظمة، وفق “فرانس برس”.

تقنية التعرف على الوجه:

وقالت الشركة الأم لـ فيسبوك “ميتا” في بيان: إن “هناك الكثير من المخاوف بشأن تقنية التعرف على الوجوه في المجتمع، وما زالت الهيئات الناظمة في طور تقديم مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم استخدامها”.

كما أضافت أنه “وسط حالة عدم اليقين المستمرة هذه، نعتقد أن اقتصار استخدام تقنية التعرف على الوجوه على مجموعة ضيقة من الحالات، أمر مناسب”.

كذلك كشفت أن وضع حد لهذا النظام “سيؤدي إلى حذف أكثر من مليار بصمة وجه من النماذج المستخدمة”.

ولم توضح الشركة متى سيدخل هذا الإجراء الجديد الذي يستخدمه أكثر من ثلث رواد الموقع يوميًّا، حيز التنفيذ.