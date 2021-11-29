حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موعد انطلاق كأس العالم للأندية المقامة في دولة الإمارات العربية 2021

موعد البطولة والقرعة

وأعلن الأتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي بأن البطولة ستبدأ من 3 إلى 12 فبراير 2022 على أن تقام القرعة اليوم في العاصمة السويسرية زيورخ في تمام السابعة بتوقيت السعودية.

المشاركين في البطولة ونظامها

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات الستة بالإضافة إلي بطل الدوري في البلد الذي يستضيف المسابقة والأندية هم :” الأهلي المصري والهلال السعودي وتشيلسي الأنجليزي واوكلاند سيتي النيوزلاندي ومونتيري المكسيكي وبالميراس البرازيلي بالإضافة إلى الجزيرة الإماراتي بطل الدوري الإماراتي ”

وتقام البطولة بأربع مراحل مختلفة بداية بالتمهيدي التي يلعب فيها الجزيرة مع أوكلاند النيوزلاندي على أن تقام القرعة بعد ذلك في دور ربع النهائي لمعرفة من سيواجه الفائز من تلك المباراة من “الأهلى والهلال ومونتيري المكسيكي” والفريقين الآخرين سيواجها بعضهما البعض والخاسرين سيلعبا على المركز الخامس والسادس.

وتجري قرعة نصف النهائي للفرق الفائزة لمعرفة من سيواجه بطل أوروبا تشيلسي وبطل أمريكا الجنوبية بالميراس في نصف النهائي والفائزان من تلك المبارتين يصعد للنهائي والخاسر يلعب على مركز الثالث والرابع.