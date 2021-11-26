احتفل الشعب الأمريكي يوم أمس الخميس بذكرى عيد الشكر Thanksgiving‏ ، وقام الرئيس جو بايدن بالعفو عن زوج من الديك الرومي في تقليد سنوي يتم في البيت الأبيض.

موعد عيد الشكر

Thanksgiving‏ هو إجازة وطنية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، لشكر النعم وللشكر على حصاد العام الذي أشرف على نهايته ويحتفل بهذه المناسبة يوم الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام، وفي كندا يوم الإثنين الثاني من شهر أكتوبر، كما تقام احتفالات وأعياد مشابهة في أماكن مختلفة من العالم وفي أوقات مختلفة.

الديك الرومي يتوسط المائدة

ويُعد الديك الرومي المشوي المكون الأبرز في مائدة عيد الشكر، وعادة ما يتوسط المائدة، مع أصناف جانبية أخرى من اللحوم والبطاطس.

واختير الديك الرومي نظرا لحجمه الكبير الذي يكفي عشاء لعائلة كاملة، بجانب عدم الاحتياج له للتفريخ والحصول على البيض، ما جعل سعره أقل نسبيًا.

العفو عن الديك الرومي

وفي كل عام يقوم الرئيس الأمريكي بالعفو عن زوج من الديك الرومي بحيث لا يتم ذبحهما مطلقًا في الوقت الذي يتم فيه ذبح الآلاف من الديك الرومي لتتزين بها مائدة عيد الشكر.

وقال بايدن تعليقًا على هذا الأمر : لا شك أن هذا الديك الرومي الذي تم العفو عنه سعيد الآن.. وتابع : كانت زبدة الفول السوداني والجيلي ضيفين ممتازين في البيت الأبيض الأسبوع الماضي وتتمنى إدارتنا لهم السفر الآمن إلى إنديانا.