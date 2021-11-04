أكد المستشار القانوني يعقوب المطير، أن الإساءة والتراشق بالألفاظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعرض المتعصبين الرياضيين للمساءلة القانونية.

مستشار قانوني لـ #برنامج_اليوم: الإساءة والتراشق بالألفاظ عبر #التواصل_الاجتماعي يعرض المتعصبين الرياضيين للمساءلة القانونية pic.twitter.com/qiLZqOcl4f

— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) November 4, 2021

الطقطقة مصطلح عام:

وتابع المطير خلال مداخلة إلى برنامج “اليوم” المذاع على قناة الإخبارية، أن الطقطقة مصلح عام، وأن المزاح لو كان في نطاق الأدب ولا يرتقي إلى السب أو التعصب فلا توجد له مخالفة.

تراشق:

وشدد القانوني على أنه لو حدث تراشق بين الجماهير مثلما شهدت بعض المباريات الفترة الماضية، فهذا يضع الشخص تحت الطائلة القانونية، مشيرًا إلى أن وجود نص يؤكد الدعوة للتعصب فهذا الأمر به شق جنائي.