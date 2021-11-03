حذر خبير في الملكية الفكرية، أستاذ القانون في معهد الإدارة العامة الدكتور علي بن عبيد اليامي، من عدم حماية النظام في كل العالم للأفكار التي لم تُنفذ وتظهر للعلن، مشيراً إلى أن التشريعات السعودية أعطت للمبدع حماية مستمرة تمنع استغلال أي صورة أو لوحة أو نص دون موافقة خطية محددة الاستغلال.

حماية الإنتاج الفكري:

وأوضح أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في حماية الإنتاج الفكري بكافة أشكاله وصوره ومجالاته ووضعت أنظمة ولوائح تحفظ حقوق المؤلف والتصاميم والنماذج بشكل رسمي.

جاء ذلك في أمسية نظمتها جمعية الثقافة والفنون بأبها عن الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية تحدث أدراها زيد آل زيد بحضور جمع من مثقفي وفناني وفنانات منطقة عسير والمهتمين.

حفظ نظام حقوق المؤلف:

وأشار اليامي إلى أن العمل الإبداعي ومصنفاته السبعة عشر منها الأصلية والمشتقة منها حفظها نظام حقوق المؤلف في الآداب والفنون والعلوم بنسخته المعدلة في عام ١٤٣٩ بشكل مرضى لكل الأطراف وحدد كافة الحقوق المعنوية والمادية لأصحاب المصنفات.

واستعرض القانوني عدداً من النماذج لآلية تسجيل المصنفات وحمايتها أو المطالبة بحقوق استغلالها بأي شكل، ثم أجاب على أسئلة الحضور والتي تركزت على كيفية استثمار التقنيات الجديدة لتحقيق عائد ملموس معنوي ومادي ويمنع نسخ أو سوء استخدام المصنف.