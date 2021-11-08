وجه القانوني خالد الشعلان نصيحة إلى مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، بشأن أزمة تصريحات أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم.

الشعلان يطالب النصر بتقديم شكوى ضد القاسم:

ونشر الشعلان، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مواد من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالبًا إدارة النصر بتقديم شكوى رسمية.

وعلق قائلًا: “طالما الأمين إبراهيم القاسم، ذكرَ أمرًا غير صحيح، وهذا الأمر سبب حرجًا بين إدارة العالمي وجماهيره.. فإن النادي كان يجب عليه تقديم شكوى للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وفق المادة 2/1/4″.

العالمي يرفض التصريحات والقاسم يرد:

وكان أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم قد صرح عبر برنامج “أكشن مع وليد” بأن العالمي لم يطلب تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الفيحاء، بسبب مشاركة لاعبيه مع المنتخب السعودي الأولمبي.

وأصدر نادي النصر بيانًا أعرب فيه عن تحفظه من تصريحات إبراهيم القاسم تجاه النادي، قبل أن يرد الأمين العام للاتحاد ويؤكد أن عدم إرسال خطابات رسمية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).