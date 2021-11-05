قُتل متظاهر بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الأمن في بغداد، الجمعة، حين حاول محتجون مناصرون لفصائل موالية لإيران يعترضون على نتائج الانتخابات النيابية، اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة العراقية، حسبما أفاد مصدر أمني وكالة “فرانس برس”.

إصابة 125:

وقال المصدر: إن “المتظاهر أصيب بالرصاص وفارق الحياة في المستشفى”، من دون أن يحدد ما إذا كانت القوات الأمنية هي الجهة التي أطلقت النار، فيما أفادت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق عن إصابة 125 شخصًا خلال الصدامات، أغلبهم من قوات الأمن.

ووقعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين مناصرين لفصائل موالية لإيران منضوية في الحشد الشعبي، معترضين على نتائج الانتخابات، وحاول المحتجون اقتحام المنطقة الخضراء حيث توجد مقار حكومية وسفارات، وفق مراسل “سكاي نيوز عربية”.

ردع وإطلاق نار:

وقالت مصادر: إن المحتجين رموا الحجارة على قوات الأمن، لكن تم ردعهم من قبل قوة مكافحة الشغب، وأن قوات الأمن أطلقت النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.

وأضافت أن المتظاهرين أغلقوا 3 من أصل 4 مداخل للمنطقة الخضراء، وأن غالبيتهم من مناصري كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، وهما من بين الفصائل الأكثر نفوذًا في الحشد الشعبي.