أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد قرعة كأس الملك لمنافسات الموسم الرياضي الحالي 2021/ 2022.

موعد قرعة كأس الملك

ومن المقرر أن تجري قرعة كأس الملك يوم الاثنين المقبل الموافق 8 من شهر نوفمبر، عند الساعة الثانية ظهرًا في فندق برج رافال بالعاصمة الرياض، بمشاركة 16 فريقًا.

وتقام بطولة كأس الملك للموسم الثاني على التوالي قصرًا على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي استمرار قصر المشاركة لفرق المحترفين.

وجاء هذا القرار نظرًا لضغط روزنامة المباريات الذي سيشهد التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والتي ستقام في ديسمبر المقبل، بجانب مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس الملك انطلاقًا من دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تكون القرعة غير موجهة ودون تحديد أي مستويات.

تفاصيل قرعة البطولة

وستجرى مراسم القرعة عبر “وعاءين” يحتوي الأول على أسماء الفرق الـ 16 والآخر يحتوي أرقامًا من 1 إلى 16 داخل الكرات، حيث سيتم اختيار الفريق ثم اختيار الرقم بالسحب العشوائي ويتم تسكين الفريق حسب رقمه بالقرعة، وسيخوض الفريق الذي يتم اختياره أولًا مباراته في دور الـ 16 على أرضه.

وفي مباريات دور ربع النهائي ونصف النهائي تجرى قرعة أخرى في نفس اليوم لاختيار ملعب المباراة للفرق المتأهلة لهذين الدورين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي توج بلقب النسخة الماضية وذلك لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على التعاون بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.