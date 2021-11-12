أعلن البيت الأبيض عن عقد قمة افتراضية بين الرئيسين الأمريكي والصيني يوم الاثنين المقبل.

توتر بين البلدين:

وتأتي القمة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جينبينغ وسط توتر بشأن عدة قضايا، أبرزها التجارة وحقوق الإنسان والأنشطة العسكرية.

ويأتي الإعلان عن القمة المتوقعة بين الرئيسين الأمريكي والصيني بعد ساعات من كشف النقاب عن اتفاق بين الولايات المتحدة والصين، لزيادة التعاون بينهما لعلاج آثار التغير المناخي، بما يشمل خفض انبعاثات الميثان والتخلص التدريجي من استهلاك الفحم وحماية الغابات.

وهناك خلافات حادة بين واشنطن وبكين بشأن العديد من القضايا مثل منشأ جائحة فيروس كورونا، وترسانة الصين النووية المتنامية.

ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن التعامل المباشر مع الرئيس الصيني هو السبيل الأمثل لمنع انزلاق العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم إلى صراع، وفقًا لوكالة رويترز.