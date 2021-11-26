سيشرق قمر التربيع الأخير اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي ، وسيبقى يزين السماء لبقية الليل وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وهي فرصة مثالية للتصوير ويكون مرئياً إلى أن يغرب ظهر يوم غدٍ السبت.

وصول قمر التربيع الأخير

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أنه سيصل القمر لحظة التربيع الأخير لشهر ربيع الأخر يوم السبت 27 نوفمبر عند الساعة 03:27 مساءً بتوقيت مكة المكرمة مساءً ويكون قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض لهذا الشهر.

وأشار إلى أن فترة التربيع الأخير يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم وهو الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد .

المسافة بين القمر والشمس

وأبان أنه وخلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر جمادى الأولى 1443.