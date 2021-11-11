أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي للعنصر النسائي برتبة (جندي).

شروط وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي:

وبيّنت الإدارة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية وقت التقديم.

– أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

التقديم على وظائف قوات الأمن الدبلوماسي:

وأوضحت الإدارة، أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر الرابط التالي: (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الساعة العاشرة صباحاً الموافق 8 ربيع الثاني 1443هـ، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 13 ربيع الثاني 1443هـ.